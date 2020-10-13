Почти половина россиян планируют забрать вклады из банков

Согласно опросу ВЦИОМ, в сентябре 35% наших соотечественников высказались за то, чтобы вложить средства в банки, 45% рекомендовали бы забрать вклады. Индекс доверия банковским вклада составил 46 п.

С июня доля тех, кто считает, что свободные деньги предпочтительнее вложить в банк, закрепилась в пределах 33-35%, в январе эта доля составляла 48%.

В сентябре индексы потребительского и кредитного доверия достигли максимума с начала года: увеличилась доля россиян, положительно оценивающих нынешнее время для совершения крупных покупок и кредитования.

Каждый четвёртый россиянин считает нынешнее время удачным для совершения крупных покупок — 26%. Более половины наших соотечественников придерживаются обратного мнения — 57%, по сравнению с июнем 2020 года эта доля снизилась на 13 п.п. Таким образом, индекс потребительского доверия в сентябре составил 38 п., вернувшись к допандемическому уровню.

Увеличилась доля тех, кто считает, что сейчас удачное время для кредитования — 17% россиян (+7 п.п. с июня 2020 г.). Также это максимальное значение с начала 2020 года. О том, что сейчас плохое время брать кредиты, заявляет 71% (против 79% в июне 2020 года). Индекс кредитного доверия в сентябре составил 28 п., что на 2-7 пунктов выше, чем весной и летом 2020 года.

По сравнению с кризисным периодом снизилась доля людей, придерживающихся сберегательной политики в экономическом поведении — 68% россиян считают, что лучше тратить по минимуму, откладывая как можно больше на будущее. Это значение на 12 п.п. ниже результатов опросов в апреле текущего года. Индекс сберегательного поведения*** составил 67 п., с начала года это самый низкий показатель.