В Бурятии умерли два человека с коронавирусом

По информации Роспотребнадзора, в Республике Бурятия на 13 октября зарегистрирован 8 251 (+110) лабораторно подтвержденный случай заражения COVID-19. Из 110 случаев заболевания 91 зарегистрирован в Улан-Удэ: всего – 5 062 (61% от общего числа инфицированных).

Успешно завершили лечение и выписались из больниц 6345 человек, умерло 86 человек. Проходят лечение в стационарах республики 1056 больных. На амбулаторном лечении находятся 764 пациентов.

Из 110 новых случаев COVID-19: 88 чел. - обследованы по обращению с признаками ОРВИ. Заболевшие связывают свое заболевание с посещением мест массового скопления людей (торговые центры и магазины, кафе), проезд в общественном транспорте с нарушением масочного режима, неиспользованием антисептиков.

Остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19. Проводятся противоэпидемические мероприятия, определение границ эпидочагов и круга контактных лиц, организация их медицинского наблюдения и лабораторного обследования, а также проведение необходимых дезинфекционных мероприятий. Круг контактных лиц составляет 3 639 человек.

В инфекционных стационарах Республики Бурятия с подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся 1 056 пациентов, из них 23 ребенка. Состояние детей удовлетворительное.

В настоящее время в Республике Бурятия для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 1 282 койки, занято – 1 117, в т.ч. с лабораторно подтвержденным COVID-19 – 1 056, свободно 165 коек. Занятость коечного фонда составляет 87,1%.

Проходят амбулаторное лечение 764 пациентов с COVID-19, легким течением заболевания. Всего выздоровели от COVID-19 – 6 345 (+66) человек. Всего умерло от COVID-19, с тяжелой сопутствующей патологией – 86 (+2) человек.