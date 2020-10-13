Иркутская таможня пресекла незаконный экспорт древесины на 9,8 млн рублей

За январь-сентябрь 2020 года выявлено более 1,3 тыс. кубометров древесины грубой обработки, стоимостью более 9,8 млн рублей, сообщают в таможне.

По данным фактам таможенными постами Иркутской таможни за 9 месяцев текущего года возбуждено 390 дел об административных правонарушениях (+ 5,7% к аналогичному периоду прошлого года), что также составило 45% от общего количества правонарушений, выявленных за январь-сентябрь на канале экспорта леса.

При этом 318 дел об административных правонарушениях возбуждено в отношении организаций, причастных в попытке вывоза грубобрусованной древесины. Кроме того, за аналогичные правонарушения по 72 делам об АП к административной ответственности привлечены руководители предприятий - лесоэкспортеров.

К примеру, 12 октября текущего года, Братским таможенным постом возбуждено дело об административном правонарушении в отношении братской фирмы по факту попытки вывоза за рубеж под видом пиломатериалов 28,5 кубометров грубобрусованной древесины хвойных пород стоимостью более 187 тысяч рублей.