QR-коды оказались самым неудобным для россиян способом оплаты

Большинство россиян – 84% – планируют оплачивать покупки по QR-кодам, хотя в своей массе считают эту технологию менее удобной, чем все другие способы оплаты, сообщают «Ведомости».

Как показывает исследование, 53% опрошенных планируют использовать QR-код выборочно – только в знакомых или крупных торговых точках, а 31% – повсеместно. Усредненный портрет сегодняшнего пользователя в НАФИ обрисовали следующим образом: «мужчина, представитель молодого поколения (18–34 года), житель крупного города». Портрет россиянина, который не собирается пользоваться QR-кодами (а это 16% опрошенных), лаконичнее: «представитель старшего поколения».