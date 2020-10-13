2,8 млрд рублей выплачено безработным в Иркутской области

В Иркутской области выплачено в виде пособия по безработице более чем 2,8 млрд рублей, в том числе безработные граждане получили материальную поддержку на 57 тысяч детей. Об этом сообщила министр труда и занятости Иркутской области Наталья Воронцова во время прямого эфира.

Также она отметила, что с 1 октября 2020 года завершилось предоставление мер социальной поддержки в сфере занятости населения, установленных постановлениями Правительства Российской Федерации в период пандемии коронавирусной инфекции (выплаты на детей и минимальный размер пособия возвращается к прежнему значению - 1500 рублей с учетом районного коэффициента).