1,5 млрд рублей направят на покупку квартир детям-сиротам в Иркутской области в 2020 году

Больше тысячи детей-сирот Иркутской области в 2020 году получат квартиры. На данный момент 350 человек уже переехали в собственное жилье. Из них 63 жителя области – благодаря получению социальной выплаты. Это новая мера поддержки введенная в мае 2020 года указом Губернатора Иркутской области.

Размер выплаты составляет 1 573 374 рубля. Предоставление такое меры соцподдержки позволит лицам из числа детей-сирот, успешно социализировавшимся в самостоятельной жизни, оформить сразу в собственность именно то жилое помещение, какое соответствует их пожеланиям.

Ситуацию с предоставлением квартир детям-сиротам сегодня обсудили на оперативном совещании под руководством главы региона Игоря Кобзева.

По состоянию на 1 октября 2020 года численность детей-сирот - 14 925 человек, из них достигли 18 лет и старше, то есть приобрели право на обеспечение жилым помещением – 10 888 человек, из них 2144 – в областном центре.

На покупку жилья для сирот в текущем году предусмотрено порядка полутора миллиардов рублей. Из них миллиард - средства областного бюджета.