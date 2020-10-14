Предприниматели Приангарья предложили штрафовать за отсутствие масок нарушителей, а не бизнес

Представители крупных торговых предприятий Иркутской области во время видеоконференции с губернатором подняли вопрос ответственности за отсутствие масок у посетителей торговых залов. Сейчас за это могут наказывать предприятие, в то время, как нарушение совершает частное лицо.

По словам предпринимателей, некоторые люди категорически отказываются надевать средства защиты. Предприниматели предложили штрафовать за это самих нарушителей, а также на уровне Указа Губератора разрешить им не обслуживать таких покупателей.

Напомним, что 12 октября в Иркутской области Указом Губернатора введены ограничения для бизнеса. Они касаются сфер общественного питания, санаторно-курортных организаций, детских оздоровительных лагерей, магазинов непродовольственных товаров, учреждений культуры, искусства, спорта, отдыха и развлечений, фитнес-центров, плавательных бассейнов, кинотеатров. В документе прописаны правила работы в сложных эпидемиологических условиях. Приостановлена деятельность ночных клубов, дискотек, детских игровых комнат и детских развлекательных центров, а также СПА-салонов, соляриев и саун.

В иркутских торговых центрах проводят проверки масочного режима. Напомним, что согласно статье 20.6.1. КоАП РФ невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности влечет наложение административного штрафа:

на граждан в размере от 1 тысячи до 30 тысяч рублей;

на должностных лиц – от 10 тысяч до 50 тысяч рублей;

на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 30 тысяч до 50 тысяч рублей;

на юридических лиц – от 100 тысяч до 300 тысяч рублей.

По данным оперативного штаба, на 13 октября в Иркутской области подтверждены 179 новых случаев коронавируса. Всего за период эпидемии в регионе выявлено 20 918 заболевших.