Сельхозпроизводители Куйтунского района Приангарья в 2020 году получили рекордные объемы зерна

Сельхозтоваропроизводители Куйтунского района Иркутской области в 2020 году получили рекордные объемы зерна – 162,7 тысячи тонн, что на 56 тысяч тонн больше, чем в 2019 году, сообщается на сайте регправительства.

Высокая урожайность зерновых и зернобобовых культур отмечена также в Киренском, Усольском, Качугском, Черемховском районах.

На сегодняшний день на полях области убрано 92% зерновых и зернобобовых культур. Заготовлено 95% от потребности грубых и сочных кормов на одну условную голову скота.

Завершили уборку зерновых сельхозтоваропроизводители Усть-Илимского, Усть-Кутского и Киренского районов. Намолочено 788 тысяч тонн зерна при урожайности 20,7 ц/га, что на на 1,4 ц/га выше аналогичного периода 2019 года.

Кроме того, закончили уборку масличных культур земледельцы Боханского, Зиминского, Нукутского, Осинского и Эхирит-Булагатского районов, близки к завершению – Братский, Усольский, Тулунский районы. Наибольший объем, 19,7 тысяч тонн маслосемян рапса, собрано в Аларском, 13 тысяч тонн – в Черемховском, 9,1 тысяч тонн – в Братском районах.

Картофель убран с площади 3 734 га или 94,3% от уборочной площади. Продолжается уборка овощей открытого грунта.

Что касается подготовки пашни под урожай 2021 года, то на сегодняшний день уже посеяно 1,5 тысячи га озимой ржи или 97% от плана, засыпано 107,9 тысячи тонн семян зерновых и зернобобовых культур. Ведется подготовка зяби.