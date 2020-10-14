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Мусороперерабатывающий завод предложили построить в Байкальске

Эксперты и жители города Байкальска Иркутской области на общественных обсуждениях плана развития муниципалитета высказались за строительство мусороперерабатывающего завода, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу корпорации ВЭБ.РФ, которая разрабатывает план развития Байкальска.

«В Байкальске и Иркутске прошли организованные ВЭБ.РФ общественные и экспертные обсуждения развития Байкальска в рамках создания стратегического мастер-плана города. <…> По мнению участников дискуссий, необходимо улучшить внешний облик города, построить мусороперерабатывающий завод», – цитирует агентство сообщение.

Также предложено построить досуговые и развлекательные центры, внедрить контроль градостроительной политики, расширить полномочия муниципалитета, организовать мероприятия по популяризации спорта, обновить коммунальные сети.

Разработка мастер-плана развития Байкальска займет полгода. В нем будет учтено развитие объектов социальной, коммунальной и транспортной инфраструктуры, а также туристический потенциал города.

Отдельно будут учтены мероприятия по рекультивации территории БЦБК, сформированы отдельные проекты трансформации территории.

Чтобы учесть в плане мнение разных сторон, ВЭБ.РФ организовал 9-12 октября общественные и экспертные обсуждения.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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