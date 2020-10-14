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Сбербанк меняет состав Правления

В целях совершенствования модели управления и реализации стратегических планов Группы Сбер до 2023 года Наблюдательный совет ПАО Сбербанк принял решение об изменении состава Правления.

В состав Правления после получения соответствующего согласования Центрального банка Российской Федерации войдут следующие руководители: 

— Кирилл Царёв, заместитель Председателя Правления, руководитель блока «Розничный бизнес»;

— Сергей Мальцев, заместитель Председателя Правления, руководитель блока «Сеть продаж»;

— Наталья Алымова, член Правления, руководитель блока «Управление благосостоянием»;

— Александра Бурико, член Правления, руководитель блока «Финансы».

Заместитель Председателя Правления, руководитель блока «Розничный бизнес» Светлана Кирсанова, которая приняла решение продолжить свою карьеру вне Группы Сбер, и Олег Ганеев, переходящий на должность старшего вице-президента, ответственного за работу с крупными проблемными активами, покидают состав Правления.

Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка:

«Каждый из руководителей Сбера, который войдёт в состав Правления, проявил себя как результативный управленец. Уверен, что экспертиза, профессиональный опыт коллег будут критически важны для решения задач нашей новой стратегией».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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