Власти Иркутской области сообщили о долгах ФК «Зенит» в 17 млн рублей

Правительство Иркутской области на официальном сайте сообщило о сложном материальном положении футбольного клуба «Зенит», который в настоящее время накопил долги в размере 17 миллионов рублей, в том числе и по зарплате.

В сообщении отмечается, что проблемы отчасти связаны с тем, что сейчас треть команды – привлеченные игроки, из-за которых был увеличен бюджет. Этот момент не согласовывался с министерством спорта Иркутской области. Изначально клуб создавался для улучшения спортивного мастерства местных молодых футболистов.

Кроме того, ФК «Зенит не взаимодействует с общественной организацией «Федерация футбола Иркутской области».

Для контроля деятельности «Зенита» генеральный директор федерации Вадим Вдовиченко предложил создать попечительский совет, в который войдут представители правительства Приангарья, минспорта Иркутской области, региональной федерации футбола.

Также до 16 октября будут подготовлены предложения по урегулированию сложившейся в клубе ситуации. Инициативы передадут главе региона Игорю Кобзеву.