Целых 20% кэшбэка могут получить держатели карты «Мир» от Примсоцбанка за покупки в «Перекрёстке»

С 21 сентября по 13 декабря 2020 года за любые покупки в супермаркетах «Перекрёсток» держатели карты «Мир» от Примсоцбанка могут получить до 5% кэшбэка.

Для этого необходимо:



• Зарегистрировать карту «Мир» на сайте https://privetmir.ru/auth или в мобильном приложении «Привет, Мир!» в разделе «Мой кэшбэк»;

• Оплатить покупки в сети супермаркетов «Перекрёсток» зарегистрированной картой «Мир»;

• Получить кэшбэк 5% за любые покупки;

• Максимальная сумма начисления кэшбэка — 500 рублей на одну карту «Мир» в месяц.



Если оплачивать заказ через приложение «Перекрёсток. Быстро» (3+) кэшбэк может составить 20% от суммы заказа. Максимальная сумма кэшбэка при этом - 1000 рублей. Отметим, кобейджинговые карты также участвуют в акции.



Подробности акции можно узнать на сайте «Привет.Мир». Организатор акции — АО "НСПК" ОГРН: 1147746831352 Адрес: 115184, Москва, ул. Большая Татарская, д.11, +7 (800) 100-54-64.