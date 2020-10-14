Солид Банк предложил вклад "Осенний" со ставкой 5,25% годовых

Солид Банк напоминает о выгодном сезонном предложении по вкладу "Осенний" для физических лиц.
Условия максимально просты и привлекательны:
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Повышенная ставка до 5,25% годовых.
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Демократичная минимальная сумма вклада – 50 000 руб.
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Полный срок вклада – 2 года.
Также предусмотрены льготные периоды досрочного расторжения с сохранением процентов.
Вклады Солид Банка застрахованы в государственной Системе страхования вкладов.
Подробные условия вклада на сайте банка смотрите: здесь.
Там же, на сайте АО «Солид Банк» можно оформить заявку и записаться на удобное время визита в офис, чтобы оформить вклад без очереди и с максимальным комфортом.
Оставить заявку на вклад можно также по телефону круглосуточного информационного центра:
8-800-775-56-06 (звонок по России бесплатный).