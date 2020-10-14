Солид Банк предложил вклад "Осенний" со ставкой 5,25% годовых

Солид Банк напоминает о выгодном сезонном предложении по вкладу "Осенний" для физических лиц.

Условия максимально просты и привлекательны:

Повышенная ставка до 5,25% годовых.

Демократичная минимальная сумма вклада – 50 000 руб.

Полный срок вклада – 2 года.

Также предусмотрены льготные периоды досрочного расторжения с сохранением процентов.

Вклады Солид Банка застрахованы в государственной Системе страхования вкладов.

Подробные условия вклада на сайте банка смотрите: здесь.

Там же, на сайте АО «Солид Банк» можно оформить заявку и записаться на удобное время визита в офис, чтобы оформить вклад без очереди и с максимальным комфортом.

Оставить заявку на вклад можно также по телефону круглосуточного информационного центра:

8-800-775-56-06 (звонок по России бесплатный).