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Солид Банк предложил вклад "Осенний" со ставкой 5,25% годовых

Солид Банк напоминает о выгодном сезонном предложении по вкладу "Осенний" для физических лиц. 

Условия максимально просты и привлекательны:

  • Повышенная ставка до 5,25% годовых.

  • Демократичная минимальная сумма вклада – 50 000 руб.

  • Полный срок вклада – 2 года.

Также предусмотрены льготные периоды досрочного расторжения с сохранением процентов.

Вклады Солид Банка застрахованы в государственной Системе страхования вкладов.

Подробные условия вклада на сайте банка смотрите: здесь.

Там же, на сайте АО «Солид Банк» можно оформить заявку и записаться на удобное время визита в офис, чтобы оформить вклад без очереди и с максимальным комфортом.

Оставить заявку на вклад можно также по телефону круглосуточного информационного центра:

8-800-775-56-06 (звонок по России бесплатный).


/ Сибирское Информационное Агентство /
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