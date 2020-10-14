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«Фармасинтез» получил удостоверение на лекарство против COVID-19

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«Фармасинтез» получил регистрационное удостоверение на лекарственный препарат «Ремдесивир», который показал высокую эффективность по сравнению со стандартной терапией в эффективности и безопасности для лечения COVID-19, сообщают в компании.

«Ремдесивир» относится к классу противовирусных препаратов, при помощи которых лечат пациентов с РНК-вирусами: Эболой, гепатитами и коронавирусами, включая MERS и SARS. Производиться препарат будет на иркутском заводе группы компаний «Фармасинтез» под торговым наименованием «Ремдеформ» (МНН Ремдесивир).

«Фармасинтез» готов в приоритетном порядке начать производство препарата «Ремдеформ» и обеспечить его поставки, прежде всего, в лечебные учреждения страны, а после удовлетворения внутреннего спроса и в те страны, у которых есть потребность.⠀


/ Сибирское Информационное Агентство /
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