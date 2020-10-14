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За несоблюдение противоэпидемических правил в Приангарье оштрафовали 8 тыс. физлиц и 67 юрлиц

Общая сумма штрафов составила почти 4 млн рублей, сообщает оперативный штаб области.

Физлицам в начала марта выписали 8 003 штрафа на сумму 3 167 700 руб., а юрлицам 67, на сумму в 822 00 руб.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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Вторая волна коронавируса #втораяволна #коронавирус #COVID-19
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