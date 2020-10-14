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В Урике завершается строительство физкультурно-оздоровительного комплекса

Возведение первого физкультурно-спортивного комплекса завершается в селе Урик Иркутского района, готовность объекта составляет 92%, сообщают в районной администрации.

В настоящее время проводится внутренняя отделка помещений, устройство коммуникаций, одновременно подрядчик оборудует корт, зрительские трибуны и парковку. Предстоит провести благоустройство территории. Работы должны быть завершены до 30 ноября.

- Заниматься спортом в новом ФОКе смогут жители не только Урика, но и близлежащих поселений.  В здании помимо многофункционального зала оборудованы тренажерный и теннисный залы. Возле ФОКа появится футбольное поле, беговые дорожки и баскетбольная площадка. Здесь будут работать 11 тренеров, они будут проводить занятия в различных видах спорта. Уверен, что мы ФОК будет достроен вовремя, я держу этот вопрос на личном контроле, - отметил Леонид Фролов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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