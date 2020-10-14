В Улан-Удэ находится более половины больных коронавирусом в Бурятии

По информации, Роспотребнадзора по Республике Бурятия на 14 октября зарегистрировано 8 358 (+107) лабораторно подтвержденных в случаев заражения COVID-19. Из 107 случаев заболевания 75 зарегистрирован в Улан-Удэ: всего – 5137 (61% от общего числа инфицированных).

Успешно завершили лечение и выписались из больниц 6 385 человек, умерло 87 человек. Проходят лечение в стационарах республики 1124 человека. На амбулаторном лечении находятся 762 пациента.

Из 107 новых случаев COVID-19: 75 чел. - обследованы по обращению с признаками ОРВИ. Заболевшие связывают свое заболевание с посещением мест массового скопления людей (торговые центры и магазины, кафе), проезд в общественном транспорте с нарушением масочного режима, неиспользованием антисептиков.

Остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19. Проводятся противоэпидемические мероприятия, определение границ эпидочагов и круга контактных лиц, организация их медицинского наблюдения и лабораторного обследования, а также проведение необходимых дезинфекционных мероприятий. Круг контактных лиц составляет 3 693 человек.

В инфекционных стационарах Республики Бурятия с подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся 1 124 пациента, из них 23 ребенка. Состояние детей удовлетворительное.

В настоящее время в Республике Бурятия для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 1 355 коек, занято – 1 198, в т.ч. с лабораторно подтвержденным COVID-19 – 1 124, свободно 157 коек. Занятость коечного фонда составляет 88,4%.

Амбулаторное лечение проходят 762 пациента с COVID-19, легким течением заболевания. Всего выздоровели от COVID-19 – 6385 (+40) человек. Всего умерло от COVID-19, с тяжелой сопутствующей патологией – 87 (+1) человек.

В стационаре по ул. Пирогова 30а умер пациент 73 лет с тяжелой формой новой коронавирусной инфекции, осложненной двусторонней пневмонией, тромбоэмболией легочной артерии. Имел сопутствующие заболевания: постинфарктный кардиосклероз, последствия инсультов. Находился на лечении в стационаре 13 суток.