ВТБ: предприниматели в период пандемии получили поддержку более чем на 500 млрд рублей

С апреля по октябрь ВТБ поддержал клиентов среднего и малого бизнеса и ИП по различным программам на 510 млрд рублей. Общее количество заключенных соглашений превысило 34 тысячи.

Наибольший объем помощи оказан в рамках программ реструктуризации действующих кредитов. Одобрено реструктуризаций в общем объеме более 325 млрд рублей, из которых 306 млрд рублей отсрочки предоставлены по собственным программам ВТБ. Всего реструктуризацию оформили более 5,7 тыс. предприятий среднего и малого бизнеса.

Самым популярным инструментом стала льготная государственная Программа №696. По ней клиенты среднего и малого бизнеса ВТБ заключили более 21 тыс. соглашений о кредитовании на возобновление деятельности под 2% годовых. Объем предоставленной поддержки составил около 80 млрд рублей.

На выплату заработной платы работникам по госпрограмме №422 с клиентами малого и среднего бизнеса заключено более 6,1 тыс. кредитных соглашений на общую сумму 26 млрд рублей.

Также оставалась популярной запущенная ранее программа льготного кредитования малого и среднего предпринимательства по ставке не более 8,5% годовых Министерства экономического развития РФ (Программа №1764). На пополнение оборотных средств и инвестиционные цели в период с апреля по октябрь банк заключил более 1,1 тыс. кредитных соглашений общим объемом свыше 81 млрд рублей.

«Оказанный государством и банковским сообществом комплекс мер поддержки бизнеса, пострадавшего в результате пандемии COVID-19, является беспрецедентным. Ключевыми из них стали кредитные продукты, направленные на решение возникших проблем предпринимательства и сохранение занятости в наиболее пострадавших отраслях. При этом собственные инструменты реструктуризации позволяют нам расширить круг получателей поддержки. Мы отмечаем положительный эффект реализованных мер для получивших их предприятий и надеемся, что опыт предыдущих месяцев позволит пройти вновь начавшееся обострение эпидемиологической ситуации достаточно уверенно», – отметил Денис Бортников, заместитель президента – председателя правления банка ВТБ.

В топ-5 регионов по объему оказанной банком ВТБ поддержки бизнеса за прошедшие шесть месяцев вошли Москва, Санкт-Петербург, Воронежская область, Нижегородская область, Республика Татарстан.