В Балаганске за 1,5 млрд рублей построят новую больницу

В поселке Балаганск Иркутской области будет построена новая районная больница. Сейчас медицинское учреждение располагается в деревянных зданиях, построенных в 50-е годы прошлого века. В помещениях уже невозможно полное соблюдение санитарных требований, изношены коммуникации, отсутствует возможность размещения современного медицинского оборудования.



Сегодня, 14 октября, во время рабочей поездки в Балаганский район больницу посетил Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Ему доложили, что проект для строительства нового здания уже разработан, возведение медицинского объекта запланировано с 2022-2025 годы по федеральной программе модернизации первичного звена здравоохранения. Ориентировочная стоимость строительства составит 1,5 млрд рублей.

