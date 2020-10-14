Новости

В Балаганске за 1,5 млрд рублей построят новую больницу

В поселке Балаганск Иркутской области будет построена новая районная больница. Сейчас медицинское учреждение располагается в деревянных зданиях, построенных в 50-е годы прошлого века. В помещениях уже невозможно полное соблюдение санитарных требований, изношены коммуникации, отсутствует возможность размещения современного медицинского оборудования.

Сегодня, 14 октября, во время рабочей поездки в Балаганский район больницу посетил Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Ему доложили, что проект для строительства нового здания уже разработан, возведение медицинского объекта запланировано с 2022-2025 годы по федеральной программе модернизации первичного звена здравоохранения. Ориентировочная стоимость строительства составит 1,5 млрд рублей.
 


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Вторая волна коронавируса #втораяволна #коронавирус #COVID-19
Братчане засыпали звонками колл-центры поликлиник и скорой помощи
В России выявлено более 14 тыс. заразившихся коронавирусом за сутки
Роспотребнадзор предупредил об опасности сокрытия болезней перед прививкой от COVID-19
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании