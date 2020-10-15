Снижение ключевой ставки не привело к смягчению условий потребительского кредитования

Аналитики «Эксперт РА» не ждут, что ситуация изменится до конца года, сообщает РБК.

Смягчение политики ЦБ, снизившего ключевую ставку во время первой волны пандемии с 6 до 4,5%, не привело к уменьшению стоимости необеспеченных кредитов для граждан, следует из обзора рейтингового агентства «Эксперт РА» за второй квартал (есть у РБК). По оценкам аналитиков, в апреле—июне 2020 года средняя ставка по кредитам наличными и POS-кредитам, наоборот, выросла более чем на 1 п.п. по сравнению с первым кварталом, а по кредитным картам осталась на том же уровне. Абсолютный размер ставок на рынке по итогам опроса банков «Эксперт РА» не раскрывает.

Смягчение денежно-кредитной политики в конечном счете должно было отразиться на удешевлении кредитных продуктов, но в потребительском кредитовании такой тенденции не наблюдалось, отмечают эксперты. По их мнению, рост рисков на фоне пандемии перевесил влияние политики ЦБ на динамику ставок.

Данные о средних ставках по разным беззалоговым продуктам предоставили 14 из 20 крупнейших банков по объему портфеля потребкредитов, уточнил РБК старший директор «Эксперт РА» Руслан Коршунов.

В отличие от залоговых кредитов (ипотеки и автокредитов) необеспеченные ссуды воспринимаются банками как более рисковые, отмечает Коршунов. В условиях снижения реальных доходов населения на фоне кризиса и пандемии участники рынка в первую очередь сокращают лимиты на необеспеченную розницу.

Движение ключевой ставки не является определяющим фактором при формировании ставок по беззалоговым кредитам — в первую очередь банки интересует риск-профиль клиента, соглашается старший аналитик банковских рейтингов НРА Надежда Караваева: «Банк закладывает в ставку «премию за риск», а как раз в кризис эти риски для банков наиболее высокие, поэтому снижение ключевой ставки не имеет такого эффекта».

В отличие от ипотеки необеспеченная розница на пике пандемии показала резкий спад выдач — это еще одно подтверждение того, что из-за повышенных рисков банки не стремились привлекать заемщиков низкими ставками, обращает внимание руководитель направления банковских рейтингов НКР Михаил Доронкин. «В ипотеке, например, восстановление началось гораздо раньше, а из-за льготной программы ставки снижались активнее», — добавляет он.