Минфин разработал пакет законопроектов для иностранных страховщиков

Он должен вступить в силу 22 августа 2021 г. в соответствии с обязательствами, взятыми Россией при вступлении в ВТО, сообщают «Ведомости».

До сих пор иностранные страховщики могли работать в России только через создание дочерних компаний, со следующего года они получат возможность открывать здесь филиалы без образования отдельных юрлиц. Они будут допущены к добровольному страхованию, перестрахованию и ОСАГО наравне с российскими компаниями. Но другие виды обязательного страхования будут для них под запретом. «Законопроект обеспечивает необходимый баланс между протекционистскими мерами по защите национального страхового рынка и созданием справедливой конкуренции между иностранными и российскими страховщиками», – подчеркивает Минфин.

В текущем варианте законопроекта учтены многие предложения Всероссийского союза страховщиков (ВСС), отмечает президент ВСС Игорь Юргенс. «Так, например, уточнена процедура аккредитации, которая должна применяться к филиалам иностранных страховых компаний, – она приблизилась к режиму лицензирования российских страховщиков», – говорит он.

Илья Соломатин, заместитель генерального директора по внешним связям компании «Ингосстрах», считает справедливым, что требования к филиалам иностранных компаний максимально приближены к тем, которые предъявляются самостоятельным юрлицам. Эксперт считает законопроект «в принципе, нормальным, сбалансированным», но с одной оговоркой: «Мы не понимаем, зачем, запрещая иностранцам заниматься всеми обязательными видами страхования, допускать их тем не менее до ОСАГО. Если иностранные страховщики сюда приходят, они должны начинать с классических видов страхования, а потом уже входить на закрытые рынки.