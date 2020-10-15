iPhone 12 или сбережения: «Сбербанк страхование» и «Рамблер» выяснили, как часто россияне готовы менять смартфоны

Apple представил новый iPhone 12, но покупать его сразу после презентации собираются далеко не все, выяснили дочерняя компания Сбербанка «Сбербанк страхование» и портал «Рамблер». Большинство россиян уверены в полезности смартфонов, но не склонны покупать новые модели сразу после их выхода на рынок. Почти три четверти респондентов считают, что деньги, необходимые на покупку культового смартфона, лучше отложить или потратить на путешествие.

78% россиян не видят острой необходимости в покупке iPhone 12 сразу после его выхода, следует из опроса, который «Сбербанк страхование» и портал «Рамблер» провели перед презентацией Apple. В исследовании приняли участие более 8000 респондентов. 18% из них ответили, что их устраивает нынешний смартфон и пока они не хотят его менять.

Большинство россиян в принципе не склонны покупать новые модели смартфонов, как только они появляются на рынке. 50% респондентов меняют гаджет лишь после того, как он перестаёт работать. 24% россиян приобретают смартфоны раз в 3–5 лет, ещё почти столько же (23%) — раз в 2–3 года. Не реже раза в год новые модели покупают только 3% опрошенных.

Тратить большие суммы на смартфоны россияне не готовы. Примерно по 36% респондентов выделяют на эти цели до 10 000 рублей или 10 000–20 000 рублей в год. 13% готовы потратить на смартфоны 20 000–30 000 рублей в год, 8% — от 30 000 до 50 000 рублей в год. Больше 100 000 рублей на гаджет могут потратить только 2% опрошенных.

Деньги, эквивалентные стоимости iPhone 12 (около 100 000 рублей), лучше отложить в сбережения, считают 45% россиян. Около трети респондентов (29%) полагают, что эту сумму лучше потратить на путешествие. Обновить гардероб предпочитают 10% опрошенных, по 7% лучше направят эту сумму на обучение или развлечения и занятия спортом.

63% россиян уверены в полезности смартфонов. Каждый шестой респондент (17%), опрошенный на портале «Рамблер», дорожит гаджетом, потому что в нём собрана «вся жизнь» — контакты, документы, памятные фотографии и т. д. Каждый восьмой (13%) отмечает, что не сможет нормально работать без смартфона, поэтому гаджет для него особенно ценен. Около половины россиян (49%) стараются бережно относиться к своим смартфонам, а 3% страхуют их от краж и поломок.

По данным «Сбербанк страхования», россияне чаще всего страхуют смартфоны Honor: по итогам девяти месяцев 2020 года на этот бренд пришлось 35% от общего объёма застрахованных смартфонов. Вторым стал Samsung (на него пришлось 22% полисов), третьим — Xiaomi (21%). На страховки iPhone в текущем году пришлось лишь 3% заключённых договоров, хотя в 2019 году этот бренд был в лидерах.

Константин Филиппов, руководитель Управления партнёрских продаж СК «Сбербанк страхование»:

«Чаще всего владельцы защищают гаджеты стоимостью 12 000–14 000 рублей, на них приходится 17% от всех заключённых договоров. На втором месте смартфоны за 9 000–12 000 рублей (14,6% договоров), на третьем — за 14 000–17 000 рублей (13,4%). Эти данные в целом соотносятся с динамикой продаж различных марок смартфонов у ретейлеров. Не самые дорогие гаджеты россияне страхуют чаще, потому что знают, что их ремонт обойдётся значительно дороже самой страховки. С другой стороны, страховка остаётся популярным защитным инструментом и для владельцев премиальных смартфонов».

Треть страховых случаев (33%) приходится на повреждение смартфона в результате падения, четверть — на кражи, 22% — на иные механические повреждения (например, когда на гаджет падает другой предмет). На каждый десятый телефон проливают какую-либо жидкость, в основном чай или кофе. «Сбербанк страхование» страхует смартфоны от пожара, стихийных бедствий, механических воздействий, падений, воздействия жидкостей, кражи, порчи в результате ДТП и прочих рисков.