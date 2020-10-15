Россельхозбанк: сахар и растительные масла лидируют в российском агроэкспорте

За первые семь месяцев 2020 года экспорт продукции АПК увеличился на 16% до 15,37 млрд долл. США в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. В Россельхозбанке проанализировали товарные группы, которые стали драйверами роста российского агроэкспорта.

Свекловичный сахар, пшеница и меслин, а также подсолнечное масло стали основными категориями, показавшими наибольший прирост экспортных поставок в стоимостном выражении. В сравнении с аналогичным периодом 2019 года экспортные поставки сахара увеличились на $274 млн и составили $359 млн (+318%). Поставки за рубеж подсолнечного масла составили $1,69 млрд, увеличившись на $465 млн (рост 38%).

Помимо ставшей традиционной для российского экспорта пшеницы в топ-10 сельскохозяйственных товаров, которые Россия поставляет на мировой рынок, вошли семена подсолнечника, мясо птицы, соевые бобы, кукуруза, свинина, соевое масло и ячмень. Что характерно, российские агроэкспортеры увеличили поставки мяса птицы в 2 раза, до $259 млн, а свинины – в 2,5 раза, до $173 млн.

Лидером по темпам роста экспортных поставок сельхозпродукции стал Северо-Кавказский федеральный округ: за период с января по июль текущего года объем поставляемой за рубеж продукции АПК увеличился на 50% в сравнении с 2019 годом.

Наиболее популярной сельскохозяйственной категорией для поставок на зарубежные рынки в Северо-кавказском федеральном округе стали пшеница и меслин. Эта категория также показала значительный прирост объема экспортных поставок в стоимостном выражении на 48% до $78 млн сравнении с прошлым годом. Сахар в СКФО также, как и в общем по стране, стал ключевым драйвером роста объемов экспортных поставок сельскохозяйственной продукции, увеличившись с $1 млн до $14 млн. Наряду с ним взрывной рост поставок за рубеж продемонстрировал неденатурированный этиловый спирт (+356% до $20 млн).

В целом же увеличение экспорта продукции АПК наблюдается в 7 из 8 федеральных округов РФ:

Северо-Кавказский федеральный округ (+50%),

Приволжский федеральный округ (+45%),

Центральный федеральный округ (+31%),

Сибирский федеральный округ (+16%),

Южный федеральный округ (+15%),

Уральский федеральный округ (+10%),

Северо-Западный федеральный округ (+6%),

Дальневосточный федеральный округ (-6%).

В тройку лидеров по темпам роста экспортных поставок также вошли Приволжский федеральный округ (рост на 45% относительно января-июля прошлого года) и Центральный федеральный округ, где объем экспортных поставок сельскохозяйственной продукции увеличился на 31%.

Отличительной особенностью Центрального федерального округа является значительный рост экспортных поставок практически всех категорий сельскохозяйственной продукции. Так, поставки пшеницы и меслина, составляющих самую крупную в стоимостном выражении категорию продукции АПК в ЦФО, увеличились на 24% до $1 001 млн. Две другие крупные категории сельхозпродукции: тростниковый и свекловичный сахар, а также семена подсолнечника, показали рост экспортных объемов на 217% и 785% соответственно.

В Уральском федеральном округе больше всего выросли объемы экспорта фруктов и орехов (+44% до $41 млн) и различных видов растительных масел (+48% до $25 млн).

Сибирский федеральный округ нарастил объемы экспорта пшеницы и меслина (+155% до $93 млн).

Для финансирования участников ВЭД в Россельхозбанке используется широкая линейка кредитных продуктов, покрывающая абсолютно все направления деятельности профильных клиентов. Банк финансирует сезонные работы, закупку техники и оборудования, молодняка сельскохозяйственных животных, инвестиционные проекты различного масштаба для экспортно-ориентированных компаний АПК. В части документарных операций Банк предлагает широкие возможности индивидуального структурирования сложных международных сделок. Используются аккредитивы всех видов, в том числе с пост-финансированием и дисконтированием, трансферабельные и резервные аккредитивы, гарантии, контргарантии, инкассо, наращиваются обороты по экспортному факторингу. За счет непрерывного совершенствования продуктовой линейки ВЭД Россельхозбанк стремится к статусу банка первого выбора для отрасли АПК и ТОП-3 для всех российских экспортеров.