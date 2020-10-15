Новости

В Иркутской области умерли 9 человек с коронавирусом

Смертность от коронавируса растет. По данным оперативного штаба, в Иркутской области за последние сутки умерли девять человек. Всего за период эпидемии скончались 386 человек: от COVID-19 умерло 292 (+6), от заболеваний, не связанных с вирусом – 94 (+3).

На 15 октября в Иркутской области подтверждены 180 новых случаев коронавируса. Всего за период эпидемии в регионе выявлено 21 281 заболевших.

За последние сутки выздоровели 75 человек, за весь период эпидемии – 18 007.

По количеству новых заражений сегодня лидирует Иркутск. Из 180 новых случаев коронавируса в регионе 73 приходится на областной центр.

Больше всего новых случаев:

  • в Иркутске — 73 (всего 10 091),
  • в Ангарске — 36 (всего 1 395),
  • в Черемхово — 16 (всего 183),
  • в Усолье-Сибирском — 14 (всего 374),
  • в Усть-Илимске — 12 (всего 525).

Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим число заражений COVID-19:

  • Иркутск – 10 091,
  • Иркутский район – 1 541,
  • Усть-Кут – 1480,
  • Ангарск – 1 395,
  • Братск – 955. 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал
Материалы сюжета "Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19":
Все материалы сюжета (2405)


Реклама на сайте

Вторая волна коронавируса #втораяволна #коронавирус #COVID-19
В Иркутской области арестован предприниматель, поставивший фальсифицированные маски на 40 млн рублей
В Иркутской области занято 79% коечного фонда
Непривитых врачей и учителей могут отстранять от работы
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании