В Иркутской области умерли 9 человек с коронавирусом

Смертность от коронавируса растет. По данным оперативного штаба, в Иркутской области за последние сутки умерли девять человек. Всего за период эпидемии скончались 386 человек: от COVID-19 умерло 292 (+6), от заболеваний, не связанных с вирусом – 94 (+3).

На 15 октября в Иркутской области подтверждены 180 новых случаев коронавируса. Всего за период эпидемии в регионе выявлено 21 281 заболевших.

За последние сутки выздоровели 75 человек, за весь период эпидемии – 18 007.

По количеству новых заражений сегодня лидирует Иркутск. Из 180 новых случаев коронавируса в регионе 73 приходится на областной центр.

Больше всего новых случаев:

в Иркутске — 73 (всего 10 091),

в Ангарске — 36 (всего 1 395),

в Черемхово — 16 (всего 183),

в Усолье-Сибирском — 14 (всего 374),

в Усть-Илимске — 12 (всего 525).

Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим число заражений COVID-19: