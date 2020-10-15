Кобзев: В Иркутске очень много аварийного, старого жилья

Сегодня, 15 октября, Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев встретился с депутатами Думы города. На встрече рассмотрели ряд проблемных вопросов. В их числе расселение аварийного жилья. Губернатор предложил для решения проблемы привлечь федеральные средства.

– В городе очень много аварийного, старого жилья. В Иркутске площадь аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2017 года, превышает 76 тысяч квадратных метров. Там проживают почти пять тысяч человек. 90% этих зданий являются памятниками архитектуры и объектами культурного наследия. При этом там нет отопления, водоснабжения, канализации. Люди живут в таких ужасных условиях, – отметил глава региона и предложил рассмотреть вопрос о привлечении средств федерального бюджета для расселения граждан.