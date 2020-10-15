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Губернатор попросил власти Иркутска вмешаться в решение проблемы дома на Пискунова

Сегодня, 15 октября, Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев на встрече с депутатами Думы города обратил их внимание на проблему собственников квартир в доме на Пискунова, 40.

– Сегодня снова был пикет жителей этого дома. Суд постановил снести здание за счёт жильцов. Людям идти некуда. Они продали последнее, взяли ипотеку, чтобы купить квартиры. И сейчас они находятся в безвыходном положении. Я прошу вас вмешаться в ситуацию и совместно с прокуратурой выработать решение, чтобы помочь людям, – сказал Губернатор.

Спикер Думы Иркутска Евгений Стекачев предложил создать рабочую группу для помощи жильцам с привлечением депутатов, администрации города и Правительства региона.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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