В России вырос объём платных медицинских услуг

ИТ-компания «Эвотор» и медицинский сервис СберЗдоровье (обе компании входят в экосистему Сбера) провели исследование потребления медицинских услуг.

По данным Эвотора, в сентябре сектор платных услуг в поликлиниках впервые в 2020 году превысил прошлогодние обороты. Поликлиники заработали в первый месяц осени на 4% больше, чем в 2019 году. Средний чек в поликлиниках вырос за год на 19% и составил 1848 рублей. Выручка медицинских лабораторий за год выросла на 8%. Средний чек лабораторных услуг вырос на 5% до 2246 рублей. Оборот стоматологий в сентябре превысил прошлогодний на 20%, а средний чек вырос по сравнению с сентябрем прошлого года на 7% до 6327 рублей.

С начала пандемии оборот этих сегментов ограничивал режим самоизоляции, предписания Роспотребнадзора, опасения людей заразиться при посещении медучреждений, а также снижение доходов населения. Сегодня люди спешат посетить врача офлайн.

Многие по-прежнему стараются решать проблемы со здоровьем дистанционно. По данным сервиса СберЗдоровье, рынок онлайн-консультаций в сентябре вырос на 50% по сравнению с прошлым годом. Это связано в том числе с пандемией и ограничениями работы клиник. Большинство коммерческих клиник перевели врачей на онлайн-консультирование. В сентябре запросы на консультации с врачами-терапевтами выросли на 30% по отношению к прошлому году. Также пользователи стали чаще обращаться к стоматологам (на 38%), психиатрам (на 34,3%), кардиологам, маммологам и травматологам (на 30%). Пациенты чаще интересуются проблемами хронических заболеваний.

На фоне борьбы с пандемией значительно вырос спрос на медицинские товары. По данным Эвотора, выручка магазинов товаров медицинского назначения для личного использования выросла по сравнению с сентябрем прошлого года на 19%, а медтоваров для профессионального использования — на 29%. Средний чек покупки медицинских товаров для личного использования вырос на 27% до 2055 рублей, а товаров для профессионального сегмента — на 32% до 3751 рублей.

Для анализа использовались данные более 650 тысяч онлайн-касс «Эвотор» по всей России. Сравнивался ежемесячный оборот по онлайн-кассам «Эвотор» в сентябре 2020 и 2019 годов с поправкой на рост базы. Данные сервиса СберЗдоровье предоставлены на основе анализа пользовательских предпочтений по записи к врачу и консультациям за период 2019-2020 годов.