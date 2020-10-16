В Байкальском банке Сбербанка в 4 раза выросло число подписчиков на «Переводы без комиссии»

На территориях присутствия Байкальского банка Сбербанка – Иркутской области, Якутии, Бурятии, Забайкальском крае в 4 раза увеличилось число клиентов, пользующихся подпиской «Переводы без комиссии». Динамика подключений к сервису обусловлена принятым в Банке в апреле 2020 года решением о введении новой системы тарификации на перечисление денег и обнулении комиссии при межрегиональных переводах внутри банка.

Юлия Кальвина, заместитель Председателя Байкальского банка Сбербанка

Согласно новому порядку:

переводы клиентов Банка, не превышающие месячный лимит – 50 000 рублей, не облагаются комиссией;

переводы клиентов Банка , превышающие месячный лимит – 50 000 рублей, облагаются комиссией из расчета 1% от суммы перевода, но не более 1000 рублей.

Юлия Кальвина, заместитель Председателя Байкальского банка Сбербанка:

«Решение Сбербанка по отмене комиссии за переводы до 50 тысяч рублей было в первую очередь обусловлено интересами большинства наших клиентов. Как показывает статистика, более 90% клиентов Сбербанка обычно переводят сумму менее 50000 рублей в месяц. Если ранее при любых переводах денежных средств в другие регионы России наши клиенты платили комиссионный сбор 1%, то теперь в пределах указанного лимита такие операции являются бесплатными. Новые условия привлекательны, в первую очередь, для родителей студентов, ежемесячно отправляющих своим детям денежные переводы, для тех, кто помогает переводами родственникам, живущим в других городах и поселках. Сбербанк продумал удобные финансовые условия по осуществлению переводов и для тех, кто традиционно переводит ежемесячно большие суммы».

Для клиентов, осуществляющих ежемесячные переводы сверх лимита в 50 000 рублей, Сбербанк в апреле 2020 года предложил специальную программу «Переводы без комиссии», которая учитывает различные потребности клиентов.

Подробнее ознакомиться с условиями программы можно на сайте sberbank.ru ,а также по ссылке https://www.sberbank.ru/ru/person/remittance/perevod_rus или воспользовавшись QR-кодом: