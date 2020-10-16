Четверть россиян хотели бы работать удаленно

В опросе Работа.ру 36% респондентов отметили, что вообще не хотели бы работать удаленно.

При этом четверть опрошенных хотели бы всегда трудиться дистанционно. 20% жителей России смогли бы комфортно работать на удаленке не более месяца, а 18% — от 1 до 3 месяцев.

Главным преимуществом дистанционной работы более половины респондентов (54%) отметили экономию времени и денег на дорогу (множественный выбор). 34% опрошенных указали, что удаленка помогает снизить риски заразиться коронавирусом. 31% жителей России отметили, что на при удаленной работе есть возможность самостоятельно распоряжаться своим временем, а 16% указали, что удаленка позволяет больше времени проводить в кругу семьи.