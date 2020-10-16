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Количество выданных кредитных карт в Иркутской области за 10 месяцев 2020 года сократилось на 3%

По данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), в III квартале текущего года банки области выдали 12,4 тыс.

Всего с начала года банки РФ выдали в III кв. 2020 года 2,1 млн кредитных карт, что на 23% меньше, чем в III кв. прошлого года. За январь – сентябрь 2020 года выдачи составили 5,7 млн карт – на 30% меньше, чем за аналогичный период 2019 года. В сентябре банки выдали 719 тысяч кредитных карт – на 2% меньше, чем в предыдущем месяце, и на 13% меньше, чем в сентябре 2019 года. 

Среди регионов в сентябре банки предоставили больше кредитных карт, чем в августе в Башкортостане (+4%), Татарстане (+1%), Ростовской области (+1%), Самарской области (+3%), Нижегородской области (+3%), Омской области (+4%) и Приморском крае (+5%). В остальных регионах выдачи сократились, в том числе на 1% в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. 

- Формально выдачи кредитных карт в сентябре продолжили восстанавливаться, но эта динамика обусловлена, скорее, слабыми результатами аналогичного периода прошлого года – примерно тогда банки как раз начали ужесточать свои кредитные политики в этом сегменте. Как и в случае с кредитами наличными, сейчас восстановлению выдач препятствуют появившиеся в сентябре риски очередных карантинных мер и макроэкономической нестабильности, - говорит генеральный директор ОКБ Александрович Артур.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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