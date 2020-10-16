Врач-реаниматолог из Москвы, специализирующейся на лечении COVID-19, побывал в Братске

Первым пунктом программы визита гостя стал медицинский центр для лечения пациентов с внебольничной пневмонией, который с апреля строится на территории горбольницы № 5 на средства РУСАЛа, сообщает газета «Знамя».

Вместе с главврачом этой больницы Александром Кокориным и представителями БрАЗа Денис Павлов осмотрел здание госпиталя, в котором завершаются отделочные работы, обсудил нюансы работы медиков после открытия центра и множество других вопросов.

В Братской районной больнице гость из столицы провел семинар по оказанию медицинской помощи пациентам с COVID-19 для главврачей и специалистов медицинских организаций Братска. Встреча вызвала большой интерес медиков. Вместо запланированных двух часов выступление Дениса Павлова продлилось почти 4 часа.

На сегодняшний день есть две хорошие новости. Первая – строится госпиталь. Вторая – на встречу пришли люди, которые выслушали меня до конца, активно участвовали в дискуссии, задавали много вопросов. Нет ощущения, что встреча прошла зря. Радует, что врачи знают лекарственные препараты, знают подход к лечению, знают, что такое протокол и морально готовы к новым идеям, это однозначно подтолкнет всю медицину в регионе, нас всех в правильную сторону, то есть в сторону доказательной медицины и немного в сторону эксперимента. Потому что, пройдя через эксперимент, через определённое количество пролеченных больных, можно будет говорить о том, что получен определённый опыт и этот опыт, я считаю, будет позитивным, — прокомментировал свое пребывание в Братске врач-реаниматолог московской клиники № 52 Денис Павлов.