В Иркутском авиационном техникуме открылись новые мастерские, оснащенные по международным стандартам WorldSkills

Мастерские оснащены современным учебным оборудованием по федеральному проекту «Молодые профессионалы», сообщают в областной администрации.

Всего на создание новых учебных мастерских было потрачено более 54 миллионов рублей. Из них 47,6 миллионов рублей - это средства федерального бюджета.

- На эту сумму было закуплено современное оборудование. Созданы пять мастерских в 12 помещениях техникума. Мастерские ориентированы на современные технологии, которые активно применяются на ведущих предприятиях нашего региона и способствуют подготовке качественных специалистов, - сказал заместитель министра образования Иркутской области Артем Якубовский.