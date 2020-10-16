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В Иркутском авиационном техникуме открылись новые мастерские, оснащенные по международным стандартам WorldSkills

Мастерские оснащены современным учебным оборудованием по федеральному проекту «Молодые профессионалы», сообщают в областной администрации.  

Всего на создание новых учебных мастерских было потрачено более 54 миллионов рублей.  Из них 47,6 миллионов рублей - это средства федерального бюджета.

- На эту сумму было закуплено современное оборудование. Созданы пять мастерских в 12 помещениях техникума. Мастерские ориентированы на современные технологии, которые активно применяются на ведущих предприятиях нашего региона и способствуют подготовке качественных специалистов, - сказал заместитель министра образования Иркутской области Артем Якубовский.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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