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Названы лучшие города России и зарубежья для новогоднего отпуска

Россияне назвали лучшие города страны и мира для отдыха в Новый год, сообщает РИА «Новости».

В топ-10 городов России вошли Сочи, Калининград, Санкт-Петербург, Симферополь, Минеральные Воды, Новосибирск, Краснодар, Екатеринбург, Казань и Красноярск.

Среди зарубежных направлений лидером народного рейтинга стал Стамбул. Также в списке Ташкент, Дубай, Мале, Анталью, Бишкек, Ош, Минск, Нур-Султан и Пхукет.

Стоит отметить, что в этом году 75 процентов желаемых вылетов – в российские города, за рубеж – 25 процентов. В прошлом году лишь половина поисков касалась поездок по стране.

Исследование проводилось на основе поисковых запросов, сделанных с 15 сентября по 15 октября 2020 года, на даты вылета с 25 декабря по 10 января, на одном из онлайн-сервисов по бронированию железнодорожных и авиабилетов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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