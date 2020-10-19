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Пандемия повлияла на объем сомнительных финансовых операций

Операции по выводу денег, обналичиванию и прочие сомнительные активности в этом году сократились в 1,5 раз, сообщают «Ведомости».

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Введение ограничений, заморозка ряда отраслей и другие последствия пандемии сказались как на объемах, так и на видах обналички и отмывания. Есть прогресс и в борьбе со специализированными банковскими площадками – ландроматами: крупнейшие из них уже уничтожены.

По оценкам ЦБ, объем сомнительных операций в банковском секторе в первом полугодии 2020 г. уменьшился по сравнению с аналогичным прошлогодним в 1,5 раза (хотя можно и усомниться – вероятно, еще не все схемы выявлены). Резко сократился и вывод денег за рубеж – в 1,7 раза, преимущественно за счет уменьшения объемов сомнительных переводов по сделкам с услугами. В качестве основания для вывода средств за рубеж чаще всего в этом году использовались авансовые платежи за импортируемые товары без последующей их поставки (42% от общего объема).


/ Сибирское Информационное Агентство /
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