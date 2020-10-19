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Среднестатистический иркутянин должен банку почти 300 тыс. рублей

Согласно рейтингу РИА Новости, объем задолженности перед банками в среднем на одного человека в Приангарье составляет 283,7 тыс. рублей. Также соотношение долга и годовой зарплаты равно 57,2%. По России область заняла 46 место.

Объем задолженности по кредитам населения России за последний год вырос на 13%, при этом жители южных регионов, Крайнего Севера и Москвы характеризуются наименьшей закредитованностью, а для населения Калмыкии этот показатель в восемь раз выше, чем в Ингушетии.

Коронавирус внес изменения практически во все сферы жизни по всему миру, и российский рынок банковского кредитования населения не стал исключением. Во время ограничительных мер мобильность граждан была ограничена, а экономические новости не способствовали оптимизму потребителей. В итоге в апреле задолженность населения перед банками снизилась впервые с января 2017 года.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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