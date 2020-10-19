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Коронавирус в Приангарье: 250 госпитализированных, 177 подтвержденных диагнозов за сутки

По данным оперативного штаба, на 19 октября в Иркутской области подтвержден 177 новых случаев коронавируса. Всего за период эпидемии в регионе выявлено 22 005 заболевших.

За последние сутки два человека умерли с коронавирусом. Всего за период эпидемии скончались 410 человек: от COVID-19 умерло 311 (+2), от заболеваний, не связанных с вирусом – 99. За последние сутки выздоровели 8 человек, за весь период эпидемии – 18 230. Госпитализировано за сутки 250 человек, всего – 2905 человек.

Крупная вспышка коронавируса за последние сутки зафиксирована в Иркутске: из 177 заболевших 141 находятся в областном центре.

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Больше всего новых случаев:

  • в Иркутске — 141 (всего 10 382),
  • в Саянске — 14 (всего 97)
  • в Черемхово — 6 (всего 202)
  • в Братске — 5 (всего 1 039).

Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим число заражений COVID-19:

  1. Иркутск – 10 382,
  2. Иркутский район – 1 579,
  3. Ангарск – 1 532,
  4. Усть-Кут – 1485,
  5. Братск – 1 039.

/ Сибирское Информационное Агентство /
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Коронавирус в Приангарье: 250 госпитализированных, 177 подтвержденных диагнозов за сутки
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