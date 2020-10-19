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Банк «Союз» снизил ставки по ипотеке

Банк «Союз» ввел новые выгодные условия по кредитным продуктам в рамках программы «Ипотечное кредитование». Теперь кредиты стали еще доступнее: в рамках базовых ипотечных продуктов банка клиент может приобрести недвижимость в кредит на сумму до 30 млн рублей и на срок до 25 лет. Первоначальный взнос составит от 20% стоимости приобретаемой недвижимости, минимальная процентная ставка по ипотечным кредитам банка - 7% годовых в рублях.  Срок действия решения банка о предоставлении ипотечного кредита – 3 месяца.

Каждый клиент может  получить банковскую карту, чтобы иметь возможность погашать кредит без очередей в любом банкомате банка «Союз», где есть функция приема денежных средств.

Полина Берсенева, директор департамента разработки розничных продуктов и развития цифровых каналов банка «Союз»:

- Сегодня клиенты сравнивают предложения разных банков, выбирая наиболее привлекательные для себя условия. Понимая это, мы приняли решение снизить процентные ставки по ипотеке на покупку жилья на первичном и вторичном рынках». Сниженные ставки  действуют с 14 октября  2020 года.

Узнать о кредитных программах банка подробнее можно на официальном сайте, в офисах банка или позвонив по телефонам: +7 495 729-55-55 (Москва), +7 (800) 100-33-22 (бесплатный звонок для регионов России).


/ Сибирское Информационное Агентство /
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