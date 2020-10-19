Пенсионерка из Ангарска перевела более 1,5 миллионов рублей лжецелителю

82-летняя ангарчанка стал жертвой мошенников.

Как выяснили в полиции, в феврале 2020 года в одной из телевизионных передач пенсионерка увидела объявление о дистанционном лечении различных заболеваний и позвонила по указанному номеру телефона. При беседе лжецелитель рассказал, что причина ее болезни – порча, а для исцеления необходимо провести определенные обряды и купить амулеты. Потерпевшая согласилась и на так называемое лечение потратила собственные сбережения, оформила кредиты, а также попросила взять займы своих знакомых и племянницу.

Сеансы «лечения» закончились в июле 2020 года. Тогда, аферисты обещали вернуть ей потраченные сбережения, но поставили условие - выплатить «страховку» и налог. Когда запрашиваемые суммы стали возрастать, женщина осознала, что стала жертвой обмана. Как оказалась, за все это время она совершила более 40 операций и перевела мошенникам свыше полутора миллиона рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело.