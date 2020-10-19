ВТБ в Иркутской области увеличил портфель госпрограмм льготного кредитования бизнеса в 2,8 раза

По итогам 9 месяцев 2020 года кредитный портфель ВТБ в Иркутской области в рамках госпрограмм льготного кредитования бизнеса, запущенных до пандемии, вырос в 2,8 раза и достиг 5 млрд рублей. По данным на октябрь в структуре портфеля госпрограмм ВТБ в регионе преимущественные доли занимают кредиты в рамках Постановлений Правительства №1764 и №191. Всего с предприятиями региона в банке действует соглашений по льготным программам финансирования на общую сумму 8.5 млрд рублей.

В том числе по программе льготного кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденной Постановлением Правительства РФ № 1764, ВТБ с января по август было подписал 32 соглашения на сумму 3,3 млрд рублей. Средства направлены компаниями на пополнение оборотных средств и развитие деятельности, в том числе на инвестиционные цели. Соглашения заключены с компаниями различных отраслей: добычи полезных ископаемых, сельского хозяйства, услуг фитнес-клубов, розничной торговли строительными материалами и других.

Кроме этого, ВТБ предоставил кредит в рамках программы Министерства промышленности и торговли РФ, направленной на поддержку увеличения объемов производства и реализации конкурентоспособной российской промышленной продукции (Постановление Правительства РФ №191). Средства в размере 2 млрд рублей АО «Фармасинтез-Норд» (входит в ГК «Фармасинтез») направит на строительство научно-производственного комплекса в Санкт-Петербурге.

«Несмотря на то, что с марта первоочередной нашей задачей стала поддержка предприятий, пострадавших от пандемии, мы отмечаем спрос бизнеса на кредитные ресурсы для развития. Бизнес региона продолжает использовать для этого инструменты льготного кредитования, предложенные государством. Программы, в рамках которых мы сегодня можем финансировать не только текущую деятельность, но и расширение бизнеса, разнообразны. Они ориентированы на широкий круг предприятий, готовых расти и меняться. Мы видим, что таких компаний становится все больше», - прокомментировала Александра Макарова, управляющий ВТБ в Иркутской области.

Для справки:

«Программа 1764» реализуется в 2019-2024 годах и предполагает льготное кредитование по ставке не выше 8,5% годовых на инвестиционные цели, пополнение оборотных средств или рефинансирование ранее выданных кредитов. Льготное финансирование могут получить субъекты МСП из 20 приоритетных отраслей согласно условиям госпрограммы.

Госпрограмма в рамках Постановления Правительства РФ №191 предусматривает льготное кредитование по широкому перечню направлений, включая инвесткредиты на создание современных конкурентоспособных производств, аккредитивы, факторинг и кредиты иностранным покупателям российской продукции. Размер субсидирования процентной ставки составляет 4,5% годовых.