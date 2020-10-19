МТС: Треть нового бизнеса в России рекламируется исключительно в интернете

Треть компаний, созданных менее года назад, рекламируется только в интернете. Об этом сообщили участники исследования МТС, в основе которого онлайн-опрос 1967 представителей МСП и данные сервиса «МТС Маркетолог». При этом среди всех российских фирм, относящихся к малому и среднему бизнесу, онлайном решили ограничиться 12%.

Каждая пятый (19%) бизнес в «возрасте» от года до пяти лет считает достаточным использование только цифровых каналов продвижения. Среди компаний старше пяти лет такого мнения придерживаются 8%.

Большинство представителей МСП продвигает в интернете товары и услуги, используя несколько каналов коммуникаций с клиентами. Предприниматели чаще всего выбирают таргетированные объявления — 47% респондентов отметили, что пользуются этим инструментом, 42% опрошенных ведут аккаунты в социальных сетях, 41% запускает контекстную рекламу. Реже компании покупают рекламные интеграции у блогеров — такой способ используют 25% опрошенных, 22% предпочитают проверенные рассылки по e-mail, и только 5% запускают кампании крауд-маркетинга.

По данным сервиса «МТС Маркетолог», спрос на инструменты таргетированной рекламы — рассылку SMS, MMS и сообщений в мессенджерах, баннеры в мобильном браузере и рекламу в социальных сетях — вырос на 76% за первые девять месяцев 2020 г. по сравнению с таким же периодом 2019-го. Среднее количество кампаний на один бизнес в этот период увеличилось на 9%.

Участники опроса также оценили, во сколько им обходится создание текстов, иллюстраций, видео и запуск одной кампании в разных рекламных каналах. В среднем около 18 тыс. руб. МСБ тратит на продвижение в социальных сетях. Контекстная реклама стоит в среднем 25 тыс. руб., внешний контент-маркетинг — 28 тыс. руб., таргетированная реклама в разных каналах — 29 тыс. руб. На SEO-продвижение респонденты тратят в среднем 38 тыс. руб., на объявления на торговых порталах — 52 тыс. руб., на рекламные видеоролики — 125 тыс. руб. Самым дорогим способом онлайн-рекламы оказалась реклама у блогеров — в среднем 137 тыс. руб.

Почти половина (49%) респондентов отметили, что за запуск рекламы отвечает лично руководитель. Реже продвижением занимается директор по маркетингу и SEO-специалист — об этом упомянули 27% и 24% опрошенных компаний соответственно. Большинство участников опроса запускает рекламу самостоятельно — дополнительно привлекают агентства только 9% компаний, а 5% отдают услуги на аутсорсинг.

