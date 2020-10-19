«Росгосстрах»: спрос туристов на дополнительные опции увеличил средний чек полиса в 2,5 раза

Пандемия коронавируса и связанные с ней ограничительные меры ожидаемо отразились на туристическом сегменте в страховании — с начала года число проданных полисов значительно снизилось. Вместе с тем средний чек на страхование медицинских расходов туристов, по оценкам специалистов «Росгосстраха», увеличился в 2,5 раза. Это стало возможным за счет роста спроса путешествующих на дополнительные риски и опции.

Как рассказал руководитель Блока цифрового бизнеса «Росгосстраха» Дмитрий Литовченко, сегодня россияне более ответственно подходят к вопросам защиты здоровья во время поездок по стране и за рубеж и больше внимания уделяют наполнению программы медицинского страхования, а также дополнительным рискам, включенным в полис. При этом сегодня российских туристов беспокоит уже не только компенсация при отмене поездки, но и наличие в покрытии по договору страхования такой опции, как диагностика и лечение COVID-19. Также наши соотечественники сейчас чаще приобретают расширенные программы страхования, в которые кроме стандартных услуг входят дополнительные — например, визит в клинику к застрахованному третьих лиц, оплата их проживания в гостинице, досрочное возвращение из поездки, услуги переводчика, помощь при утере документов и т.п.

«Повышение интереса к риску «отмена поездки» как и к опции продления полиса в период его действия закономерно в условиях неопределенности из-за ситуации с COVID», — отмечает Дмитрий Литовченко.

Подавляющее число договоров по страхованию туристов было оформлено через сайт компании — рост в этом году по сравнению с предыдущим составил почти 400%. По словам Дмитрия Литовченко, «Росгосстрах» уже реализовал несколько серьезных IT-проектов, позволяющих постоянно расширять возможности общения клиентов и компании онлайн, в том числе и по заключению договоров страхования путешественников. Это ожидаемо привело к улучшению обслуживания клиентов «Росгосстраха» по всем параметрам — как при заключении договора, так и при взаимодействии в процессе выполнения обязательств компании.

Треть от общего количества договоров приходится на полисы, приобретенные для путешествий по России, внутренний туризм стал трендом 2020 года, отмечает Дмитрий Литовченко: «Если раньше людям было достаточно для этих целей полиса ОМС, то сегодня они считают необходимым не только приобрести отдельную страховку для поездки, но и сделать выбор в пользу расширенной медицинской программы и дополнительных опций».

Ситуация со спросом на полисы для путешественников напрямую зависит от ограничений, которые вводятся в нашей стране и по всему миру из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Так, в этом году ощутимый рост на страхование путешествий начался в июне — после логичного затишья в апреле и мае. В июле, августе и в сентябре он удваивался от месяца к месяцу за счет ослабления ограничений для внутреннего туризма и открытия некоторых зарубежных направлений. Правда, в сентябре рост продаж страховок продолжался медленнее, чем в августе. В основном клиенты покупали полисы с запланированными датами поездки на ближайшие два месяца.

Лидером продаж в августе и сентябре в связи с частичным открытием границ стала Турция. Это пакетное направление, и, как правило, страховка уже входит в стоимость тура. Однако, как отмечают специалисты «Росгосстраха», сегодня путешественники стремятся обеспечить себя дополнительной защитой и приобрести полис для поездки отдельно от пакетного страхования.

В первой половине октября было зафиксировано небольшое снижение продаж. Это может объясняться сезонностью, полагает Дмитрий Литовченко, в предыдущие годы этот период тоже не отличался активностью покупателей. Но в то же время не исключено, что и здесь проявляется влияние COVID-19 — люди, которые планировали осенние путешествия, сейчас находятся в ожидании, поскольку сложно предугадать, какой в ближайшее время будет эпидемиологическая ситуация в России и мире.