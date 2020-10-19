Игорь Кобзев потребовал устранить недостатки, допущенные при ремонте школы в Пивоварихе

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев проверил ход ремонт и строительства социальных объектов в Иркутском районе Иркутской области. Он убедился в том, что недочеты, о которых ему написали пользователи в соцсетях, действительно есть. Подрядчику дан месяц на их устранение.

– Про школу в селе Пивовариха мне написали в социальных сетях. Люди жалуются, что капитальный ремонт учреждения сделан недобросовестно. Заехал проверить. Убедился, что недочеты есть. В кабинетах верхних этажей видно – в здании протекала крыша, кроме того, до сих пор не выполнен ремонт наружного фасад, есть вопросы по обустройству вентиляции. Моя позиция в этих вопросах однозначна – в таких условиях дети учиться не должны. Во второй половине ноября обязательно проверю. К тому же, за несвоевременную сдачу объекта исполнитель заплатит штраф, – заметил глава региона.

Кроме того, глава региона проверил строительство детского сада в поселке Дзержинск. Образовательное учреждение на 145 мест возводят с августа этого года. Строительство идет в рамках нацпроекта «Жилье». К работам приступили в августе этого года, но уже завершено бетонирование цокольного и первого этажей. Выполнены сети водоснабжения и канализования, ведется монтаж наружных тепловых сетей. 5 ноября строители приступят к строительству на кровли. Здание детсада планируется возвести к концу года. ООО «СМПК-7» ведет работы по графику.

– Детский сад здесь просто необходим – рядом микрорайон новостроек, образовательные учреждения должны быть в шаговой доступности. Подрядчик планирует сдать объект в декабре 2020. Держу на личном контроле. Обязательно приеду сюда в начале ноябре, – отметила Игорь Кобзев.

