В музее «Тальцы» воссоздали «Флигель для ямщиков» усадьбы почтовая станция

Почтовая станция в музее «Тальцы» представляет собой воссозданную по аналогу почтовую станцию Малиновскую 1877 года постройки, сообщают в областной администрации.

В состав усадьбы входит станционный дом, выполнявший одновременно функции постоялого двора и жилья для служителя почты, флигель для ямщиков, амбар-кобрик, навес для лошадей, завозня для транспорта. Въездные ворота венчает изображение государственного герба Российской империи.

Внутренняя обстановка флигеля для ямщиков довольно проста: русская печь, длинный стол, просторные нары для отдыха, лавки, широкие скамьи, часто использовавшиеся как спальное место. В помещении чулана представлена конская упряжь.

В ХIХ — начале ХХ века почтовые станции являлись государственными учреждениями, где производился обмен почтой между ямщиками и станционными служащими, а проезжавшим за определённую плату предоставлялся отдых, горячая еда, возможность смены лошадей. Ямщики останавливались в специально предназначенном для них помещении.