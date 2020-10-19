Новости

В музее «Тальцы» воссоздали «Флигель для ямщиков» усадьбы почтовая станция

Почтовая станция в музее «Тальцы» представляет собой воссозданную по аналогу почтовую станцию Малиновскую 1877 года постройки, сообщают в областной администрации.

В состав усадьбы входит станционный дом, выполнявший одновременно функции постоялого двора и жилья для служителя почты, флигель для ямщиков, амбар-кобрик, навес для лошадей, завозня для транспорта. Въездные ворота венчает изображение государственного герба Российской империи. 

Внутренняя обстановка флигеля для ямщиков довольно проста: русская печь, длинный стол, просторные нары для отдыха, лавки, широкие скамьи, часто использовавшиеся как спальное место. В помещении чулана представлена конская упряжь. 

В ХIХ  начале ХХ века почтовые станции являлись государственными учреждениями, где производился обмен почтой между ямщиками и станционными служащими, а проезжавшим за определённую плату предоставлялся отдых, горячая еда, возможность смены лошадей. Ямщики останавливались в специально предназначенном для них помещении.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Вторая волна коронавируса #втораяволна #коронавирус #COVID-19
Школы Забайкалья из-за коронавируса переводят на дистанционку
В Иркутском районе за выходные выявлено 23 заболевших коронавирусом
В Иркутском районе на утро 19 октября под медицинским наблюдением находятся 654 человека, из них 84 – дети. Сейчас на территории района ежедневный прирост заболевших составляет от 10 до 30 человек. За весь период с 1 февраля на территории Иркутского района зарегистрировано 2215 случаев заражения.
В России впервые за сутки выявлено почти 16 тысяч заражений коронавирусом
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании