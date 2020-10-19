Детский сад в поселке Дзержинск Иркутского района сдадут к концу 2020 года

Закончить объект планируют в декабре, сообщают в областной администрации.

Детский сад рассчитан на 145 мест, включает в себя младшие и средние группы, будет оборудован пищеблоком. На территории будут расположены игровые и спортивные комплексы, все оснащение уже закуплено.

Рядом идет строительство общеобразовательной школы на 352 учащихся. Это будет комплекс из пяти корпусов и отдельно стоящего здания спортзала. Подрядчик начал строительство 20 сентября 2020 года. Окончание планируется на декабрь 2024. В школе предусмотрены пищеблок, столовая, актовый зал с современным оборудованием, учебные кабинеты с интерактивными досками и мультимедийными комплексами. А также большой стадион с беговыми дорожками, игровые площадки с современным покрытием.