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В Иркутской области усилят контроль за соблюдением противоэпидемиологических мер

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- Считаю необходимым увеличить количество профилактических рейдов в магазинах, торговых центрах и других общественных местах на предмет соблюдения масочного режима, - сказал глава региона. 

Он также поручил министерству жилищной политики энергетики и транспорта региона увеличить число проверок в общественном транспорте, особенно в часы пик. Также необходимо обеспечить его своевременную дезобработку. Главы муниципалитетов должны наладить соответствующий режим контроля за исполнением поручений в территориях. 

Всего в области с начала пандемии зарегистрировано 22 005 случаев заболевания. Темп прироста за сутки составил 0,81% (177 случаев). 

По информации министерства здравоохранения Иркутской области, за минувшие выходные свободный коечный фонд в лечебных учреждениях области был увеличен на 526 штук.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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Вторая волна коронавируса #втораяволна #коронавирус #COVID-19
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