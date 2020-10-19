В Иркутской области усилят контроль за соблюдением противоэпидемиологических мер

- Считаю необходимым увеличить количество профилактических рейдов в магазинах, торговых центрах и других общественных местах на предмет соблюдения масочного режима, - сказал глава региона.

Он также поручил министерству жилищной политики энергетики и транспорта региона увеличить число проверок в общественном транспорте, особенно в часы пик. Также необходимо обеспечить его своевременную дезобработку. Главы муниципалитетов должны наладить соответствующий режим контроля за исполнением поручений в территориях.

Всего в области с начала пандемии зарегистрировано 22 005 случаев заболевания. Темп прироста за сутки составил 0,81% (177 случаев).

По информации министерства здравоохранения Иркутской области, за минувшие выходные свободный коечный фонд в лечебных учреждениях области был увеличен на 526 штук.