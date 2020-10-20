Цифровой доллар пока под вопросом

Федеральная резервная система США (ФРС) пока не приняла окончательного решения по поводу введения в стране цифровой валюты. Об этом заявил в понедельник председатель ФРС Джером Пауэлл, выступая на организованной Международным валютным фондом (МВФ) видеоконференции.

Ранее заместитель министра финансов США Джастин Музинич сообщил, что Минфин вместе с ФРС изучает вопрос создания собственной цифровой валюты. На прошлой неделе глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард заявила, что весьма серьезно рассматривает возможность запуска официальной европейской цифровой валюты - цифрового евро, но окончательное решение по этому вопросу еще не принято. Она также добавила, что цифровой евро «ни в коем случае» не должен заменить наличные деньги, а «лишь дополнить» их.

На прошлой неделе Банк России начал прорабатывать возможность выпуска новой формы российской валюты — цифрового рубля. Банк России подчеркивает, что о замене цифровым рублем существующих форм денег речи не идет. Для введения цифрового рубля понадобится создание соответствующей инфраструктуры. Она позволит передавать цифровой рубль от одного пользователя к другому в виде перемещения цифрового кода с одного электронного кошелька на другой. Спрос на цифровую валюту, вероятно, будет не только в России, но и ряде стран СНГ, прежде всего, Беларуси, Казахстане и Азербайджане. Во внешней торговле его могут использовать Турция, Монголия и Иран. Важно помнить, что цифровой доллар, евро или рубль не будут иметь никакого отношения к криптовалютам. У последних нет единого эмитента и гарантий защиты прав потребителей, они подвержены серьезной волатильности курсов. Цифровой доллар, евро или рубль — это фиатные валюты. Их устойчивость функционирования обеспечивается государством в лице центробанков.

Курс российского рубля в значительной степени будет определяться американскими выборами. Трамп или Байден для России очень большая разница. США и Россия торгуют между собой очень мало. Однако, влияние результатов американских выборов на российскую экономику будет очень серьезным. Грубо, если Трамп победит, все останется как есть, только доллар немного потеряет в цене, а если Байден, то россиян не ждет ничего хорошего. Байден занимает очень жесткую позицию в отношении России, вероятность новых санкций велика. Если они коснуться ОФЗ, то рубль может потерять 5-10% от текущих уровней, доля нерезидентов в ОФЗ сейчас 26%. При этом Байден готов смягчить санкции в отношении Ирана. Если иранская нефть появится на рынке, цены на черное золото могут сильно просесть. Быстро нарастить добычу Иран конечно не сможет, однако, нефтехранилища Персии переполнены. Фундаментально на фоне политических рисков рубль недооценен примерно на 10%. Если Трамп станет президентом, то российская валюта отыграет свое. В этом случае доллар/рубль на конец года 70-72 руб.

Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари»