Житель Тайшета обманул пенсионерку из Тулуна на 90 тысяч рублей, притворившись ее испанским внуком

24-летний житель Тайшета подозревается в обмане 89-летней пенсионерки из города Тулуна Иркутской области на сумму более 90 тысяч рублей, притворившись ее испанским внуком, сообщает региональная полиция.

Инцидент произошел в июле 2020 года. По версии следствия, парень выманивал у женщины деньги по телефону, убеждая, что у него трудности, и средства нужны для решения проблем.

«Так как банковской карты у пожилой тулунчанки нет и осуществить перевод она не могла, аферист отправил за деньгами таксиста. Ничего не подозревающий работник службы такси, взяв деньги у потерпевшей, осуществил перевод мошеннику. Так, на протяжении трех дней обманщик звонил женщине, а она продолжала отдавать свои сбережения таксистам», – отмечается в сообщении.

Установлено, что это не первый случай обмана, к которому причастен молодой человек. В июне 2020 года жертвой афериста стала 65-летняя жительница Черемхово, которая перевела «племяннику» 5 тысяч рублей.

В ходе обысков у подозреваемого нашли два сотовых телефона, шесть сим-карт и шесть банковских карт, предположительно использовавшиеся в противоправных целях.

В настоящее время парень заключен под стражу. Следователи проверяют его на причастность к другим аналогичным преступлениям, совершенным в разных районах Иркутской области.