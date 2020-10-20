Банк «Солидарность» заключил соглашение о сотрудничестве с Национальным Туристическим Союзом

Активная работа Банка «Солидарность» на туристическом рынке - поддержка туристической отрасли в сложный момент пандемии, участие Банка в проектах, связанных с туризмом и взаимодействие с участниками туристического рынка, продолжается.

В рамках этой деятельности 12 октября 2020 года было подписано Соглашение о сотрудничестве между Банком «Солидарность» и Национальным Туристическим Союзом.

Соглашение определит направление совместных усилий Банка и Национального Туристического Союза в части поддержки проектов, связанных с туристической сферой. Данная работа позволит продвигать инициативы в области туризма и способствовать взаимодействию туристического бизнеса и финансовых институтов.