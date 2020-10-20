Специально к своему 30-летнему юбилею АО "РЕАЛИСТ БАНК" запускает новые депозиты для юридических лиц с доходностью до 5,25% годовых. Об этом говорится в официальном сообщении на сайте банка.
Подробные условия депозитов по ссылке
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Новости
"РЕАЛИСТ БАНК" запускает депозиты для юрлиц с доходностью до 5,25%
Специально к своему 30-летнему юбилею АО "РЕАЛИСТ БАНК" запускает новые депозиты для юридических лиц с доходностью до 5,25% годовых. Об этом говорится в официальном сообщении на сайте банка.
Подробные условия депозитов по ссылке
/ Сибирское Информационное Агентство /
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