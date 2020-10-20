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В сентябре установлен новый исторический рекорд по выдаче ипотеки

По предварительным данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), прошлый рекорд был установлен в августе 2020 года – тогда банки выдали 146 тысяч ипотечных кредитов. В сентябре выдачи увеличились еще на 16% и составили почти 170 тысяч кредитов. По сравнению с сентябрем 2019 года выдачи выросли на 65%.

В III кв. 2020 года было выдано 455 тыс. ипотечных кредитов, что на 52% превышает показатель III кв. 2019 года. За январь – сентябрь 2020 года банки выдали чуть более 1 миллиона кредитов, что на 27% больше, чем в аналогичный период прошлого года.  

Среди 30 регионов, лидирующих по количеству новых ипотечных кредитов, наибольший рост выдач в годовом выражении (сентябрь 2020 года против сентября 2019 года) был в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре (+92%), Москве (+82%), Красноярском крае, Пермском крае, Чувашии (во всех + 80%). Наименьший рост – в Санкт-Петербурге (+52%), Новосибирской области (+51%), Омской и Оренбургской областях (+50%) и Удмуртской Республике (+48%).    

Александрович Артур, генеральный директор ОКБ: 

"Исторический рекорд по количеству выданных ипотечных кредитов был установлен во многом благодаря низким процентным ставкам, а также программе льготной ипотеки, которая должна была завершиться до 1 ноября, о ее продлении на тот момент еще не было известно. Заемщики старались поскорее закрыть сделки, чтобы получить кредит на новостройку под 6,5% годовых". 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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